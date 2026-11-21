Ricordate Andrea Panciroli? Il 61enne residente a Bibbiano (Reggio Emilia) è noto al pubblico televisivo per aver vinto una puntata del programma “Chi vuol essere milionario - Il torneo”, portando a casa ben 150mila euro. L’uomo però è stato condannato a due mesi di reclusione con pena sospesa. Il motivo? Avrebbe insegnato matematica alle medie grazie a una laurea dichiarata, ma mai conseguita veramente. A raccontare la vicenda il Resto del Carlino, per cui Panciroli avrebbe insegnato matematica per cinque anni all’istituto Simonini di Reggio Emilia e il suo nome figurava nelle graduatorie del provveditorato. Eppure il titolo che risultava avere conseguito all’università di Parma non è mai esistito.

Da qui la condanna per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. La procura e il difensore avevano chiesto di dichiararlo non punibile per la particolare tenuità del fatto, ma senza successo.

Il 61enne aveva vinto un cospicuo bottino nella puntata di domenica 11 gennaio. Panciroli era iscritto a Economia e commercio, ma non si era mai laureato, come emerso in fase di dibattimento.

Panciroli, che dal 2012 al 2017 aveva già lavorato come insegnante al centro di formazione reggiano Fondazione Simonini, si era iscritto alle liste delle graduatorie provinciali per le supplenze, e la sua domanda era stata regolarmente accettata. Nel novembre 2020, poi, il “Don Dossetti” necessita di un docente di matematica e per questo attinge dalla seconda fascia di merito arrivando a Panciroli, che invia alla scuola anche un certificato di laurea alla facoltà di Economia e commercio dell’università di Parma, quando il requisito minimo richiesto era quello di un’autocertificazione.

L’istituto di Cavriago a quel punto completa le procedure e la verifica dei dati. Nel frattempo Panciroli inizia a lavorare in aula, facendosi rapidamente apprezzare dai suoi studenti.