Diciamolo: noi mamme non abbiamo proprio vita facile! Prima ci chiedono se allattiamo, poi se abbiamo abbastanza latte, quando inizieremo lo svezzamento, quando toglieremo il ciuccio e, quando finalmente pensiamo di aver superato tutti gli esami, arriva la domanda delle domande: «Ma come, lo allatti ancora?». Perché, a quanto pare, diventare mamma significa anche iscriversi automaticamente a un corso di formazione permanente, con tanto di commissione esaminatrice composta da parenti, conoscenti e perfetti sconosciuti. Tutti prontissimi a dispensare consigli, anche quando nessuno li ha richiesti! Scherzi a parte, l’allattamento è uno dei temi sui quali si concentrano ancora tanti pregiudizi. Eppure dovrebbe esserci una premessa fondamentale: allattare è una scelta personale e non esiste un unico modo giusto di essere mamma. Lo dico anche per esperienza diretta: io, con i miei due gemelli, ho scelto di non allattare, una decisione personale, legata alla mia situazione e alle mie esigenze, che non mi ha resa né più né meno mamma di chi ha scelto di allattare. C’è chi allatta pochi mesi, chi un anno, chi due anni o anche oltre e c’è chi sceglie il biberon: ogni storia è diversa e merita rispetto. Ma c’è una cosa che mi ha particolarmente incuriosita e che merita una riflessione: perché allattare un bambino di uno o due anni in alcuni Paesi è assolutamente normale, mentre in Italia può ancora diventare motivo di commenti, sguardi perplessi e domande poco delicate? Per approfondire questo tema ho incontrato Ilaria Fratoni, italiana che vive a Londra, conduttrice e attrice, oltre che voce di Mama Planet Show su LondonONE Radio, il programma dedicato alle famiglie italiane nel Regno Unito.

Ilaria è anche mamma di Mia, che oggi ha 21 mesi, e continua ad allattarla. La sua esperienza personale si intreccia con una riflessione culturale e sociale molto interessante: non soltanto perché allattare oltre il primo anno non dovrebbe essere considerato strano, ma soprattutto perché nessuna donna dovrebbe sentirsi giudicata per una scelta che riguarda il proprio corpo e il proprio bambino. Con lei abbiamo parlato di allattamento prolungato, pregiudizi, benefici del latte materno, autonomia dei bambini, lavoro, notti insonni e di una cosa che, in fondo, tutte le mamme desiderano: essere sostenute anziché continuamente giudicate. Ilaria, vivi a Londra, dove racconti di poter allattare tranquillamente al parco, al bar o in metropolitana senza sentirti osservata. Quando torni in Italia, invece, ti capita di ricevere commenti come «Ma è ancora attaccata?» oppure «Ma è grande!». Quanto cambia l’approccio culturale tra i due Paesi? «A Londra nessuno ti guarda. Allatti al parco, al bar, in metro e la vita va avanti. Tante mamme italiane che vivono qui mi raccontano la stessa cosa: appena tornano in Italia per le vacanze arrivano i commenti, a volte anche da sconosciuti per strada. “Ma è ancora attaccata?”, “Ma è grande!”. È lo stesso gesto, giudicato in modo opposto a seconda di dove ti trovi.

E qui non è solo una questione di cultura. In Inghilterra, Galles e Scozia l’Equality Act 2010 considera discriminatorio trattare male una donna perché allatta, qualunque sia l’età del bambino, in un bar, un negozio o sui mezzi pubblici. In Scozia impedire a una mamma di allattare, o di dare il biberon, a un bambino sotto i due anni è addirittura un reato. Io ai commenti ho imparato a sorridere, ma una mamma più insicura rischia di smettere prima di quanto vorrebbe. Il non giudizio si può imparare». Ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti della sua testimonianza. Non si tratta di convincere tutte le mamme ad allattare più a lungo, ma di creare un ambiente nel quale una donna possa farlo senza sentirsi osservata, criticata o costretta a giustificarsi. Perché, diciamocelo, una mamma che sta cercando di far addormentare il proprio bambino non ha bisogno anche di dover gestire il parere della signora seduta al tavolino accanto!

Allattare oltre i dodici mesi: ma il latte materno serve ancora? Uno dei pregiudizi più diffusi è proprio questo: superato il primo anno, il latte materno non servirebbe più. Ma cosa dice la scienza? E perché continuiamo a considerare insolito un percorso che le principali organizzazioni sanitarie raccomandano di poter proseguire? «Credo sia soprattutto una questione di abitudine. Per qualche generazione il latte in polvere è diventato la normalità, anche grazie a tanta pubblicità, e il latte materno è stato visto come una cosa da primi mesi. Così allattare dopo l’anno ha iniziato a sembrare strano. Il latte artificiale è stata una grande conquista per tante famiglie, ma ha cambiato anche la nostra idea di cosa è “normale”. Eppure non lo dico io: l’OMS e l’UNICEF raccomandano di continuare fino ai due anni e oltre. Il nostro Ministero della Salute dice di sostenere le mamme finché lo desiderano, e l’NHS inglese dice che non c’è motivo di smettere nel secondo anno. Il latte non “diventa acqua”: tra i 12 e i 23 mesi, poco meno di mezzo litro al giorno copre ancora quasi un terzo dell’energia e più del 40% delle proteine di cui il bambino ha bisogno, e continua a dare difese immunitarie. Fa bene anche alla mamma, perché riduce il rischio di tumore al seno e alle ovaie. Gli studi sui benefici dopo l’anno sono ancora pochi e non voglio presentarlo come una cura miracolosa. Ma di certo non è una cosa strana».

Una precisazione importante: l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’UNICEF raccomandano l’allattamento esclusivo nei primi sei mesi e la prosecuzione, insieme agli alimenti complementari, fino ai due anni e oltre, se mamma e bambino lo desiderano. E no, il latte materno non ha una data di scadenza! Nel secondo anno continua a fornire nutrienti, grassi, proteine e componenti immunitarie, alcune ricerche indicano che, in un bambino tra i 12 e i 23 mesi, circa 448 ml di latte materno al giorno possono contribuire in modo significativo al fabbisogno nutrizionale. Anche per la mamma esistono benefici documentati: una maggiore durata complessiva dell’allattamento è associata a una riduzione del rischio di tumore al seno e alle ovaie. È giusto però ricordare che le ricerche sui benefici specifici dell’allattamento oltre il primo anno sono ancora limitate e che non bisogna trasformare questi dati in promesse miracolose. Insomma, non tutte devono arrivare ai due anni, ma chi lo desidera dovrebbe poterlo fare senza sentirsi fuori tempo massimo.

Allattare a lungo rende i bambini troppo dipendenti dalla mamma? Ecco un altro grande classico delle conversazioni tra mamme: «Se continui ad allattarlo, non diventerà mai autonomo». Ma è davvero così? Mia ha 21 mesi, va al nido, gioca, esplora il mondo e cresce, ma continua a cercare il seno della mamma quando ha bisogno di conforto. «Mia è molto legata a me, ed è giusto così: ha 21 mesi. Va al nido, gioca, scopre cose nuove, ma quando è stanca, frustrata o si fa male cerca me. Non lo vedo come un problema di autonomia. A quest’età avere un “porto sicuro” a cui tornare è proprio quello che ti dà il coraggio di partire, e l’indipendenza arriva con il tempo, non forzandola. Per un bambino che cammina e parla la poppata è più conforto che fame: lo aiuta a calmarsi, a gestire le emozioni forti e ad addormentarsi. E non si poppa per sempre: prima o poi i bambini smettono da soli, oppure, come penso di fare io, la mamma li accompagna con dolcezza». Mi piace molto questa immagine del porto sicuro. Perché forse, da adulti, dimentichiamo che autonomia non significa non avere più bisogno di nessuno. Per un bambino piccolo il seno può rappresentare molto più del nutrimento: è un momento di vicinanza, un rituale rassicurante, un aiuto per affrontare stanchezza, frustrazione, piccoli dolori e sonno. È un modo per ritrovare la mamma dopo una giornata di scoperte e nuove esperienze. E questo non significa che un bambino non possa sviluppare altre forme di consolazione e indipendenza. La crescita non è una gara a chi si stacca prima, ma un percorso fatto di conquiste, sicurezze e tempi individuali.

Quando arriva il momento di smettere: niente strappi, ma anche niente sensi di colpa. Ilaria racconta di aver iniziato a pensare al momento in cui accompagnare Mia verso la fine dell’allattamento. Non ha fissato una scadenza e non vuole trasformare questo passaggio in una separazione improvvisa. «Me lo immagino graduale, senza strappi e senza una data sul calendario. Magari togliendo una poppata alla volta e sostituendola con un altro rituale: una storia, una coccola, una canzone. La parte più faticosa, di cui si parla poco, sono le poppate notturne, ed è lì che inizierò con più dolcezza. Allo stesso tempo ho imparato che contano anche i bisogni della mamma. Non sempre è facile, lo ammetto: ci sono giornate in cui il suo bisogno di me mi travolge, e mi sento un po’ sopraffatta. Ma quando metto tutto sulla bilancia, quello che ci dà l’allattamento è ancora molto più grande della fatica. E dirlo ad alta voce, senza sensi di colpa, credo aiuti anche altre mamme. Un lavoro come il mio, con eventi, trasferte e giornate lunghe come le Olimpiadi, ti insegna ad ascoltare anche te stessa. Con il lavoro e il nido ci si organizza, per esempio allattando la mattina e la sera. E il sostegno del partner e della famiglia fa davvero la differenza. Un allattamento sereno deve esserlo per tutti e due».

Questa risposta apre un capitolo fondamentale: troppo spesso parliamo dei bisogni dei bambini, dimenticandoci che anche le mamme hanno diritto a essere ascoltate. La stanchezza, il bisogno di riposo, il desiderio di recuperare i propri spazi non sono sentimenti da nascondere. Una mamma può amare profondamente l’allattamento e allo stesso tempo sentirsi stanca. Può desiderare di continuare e iniziare a pensare a come smettere. E non c’è nulla di sbagliato in questo, anche la mamma deve stare bene.

C’è poi il tema della conciliazione tra lavoro e allattamento, che per tante donne rappresenta una delle sfide più impegnative. Ilaria è conduttrice, attrice e lavora in un ambiente fatto di eventi, trasferte e impegni professionali. A febbraio 2026, per esempio, ha ricoperto il ruolo di master of ceremonies nelle gare di short track e pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, continuando ad allattare Mia. Un’esperienza che dimostra come lavoro e allattamento possano convivere, anche se non sempre senza fatica. Servono organizzazione, flessibilità e soprattutto una rete di supporto. Il partner, i familiari, il nido e un ambiente lavorativo comprensivo possono fare davvero la differenza. Non si tratta di essere supermamme capaci di fare tutto da sole, ma di non essere lasciate sole a fare tutto! Attraverso Mama Planet Show, su LondonONE Radio, Ilaria incontra ogni settimana le famiglie italiane che vivono nel Regno Unito, affrontando temi legati alla maternità, alla genitorialità e alla vita quotidiana lontano dall’Italia. Un osservatorio interessante per raccogliere storie, esperienze e difficoltà di chi si trova a vivere tra due culture. Le ho chiesto quale messaggio vorrebbe lanciare alle mamme italiane e soprattutto cosa vorrebbe cambiasse nel nostro modo di guardare all’allattamento. «Vorrei che smettessimo di commentare il corpo e le scelte delle mamme. Non è una gara a chi allatta di più. Chi allatta a lungo non è “esagerata”, e chi non allatta o smette presto non è “meno mamma”. Con Mama Planet Show parlo ogni settimana con famiglie italiane nel Regno Unito, e il bisogno che sento più spesso è quello di non sentirsi giudicate. Mi piace che in Scozia la stessa legge tuteli sia chi allatta sia chi dà il biberon: il rispetto vale per tutte. Il mio messaggio è semplice: informatevi, ascoltatevi e fate la scelta giusta per voi. E noi intorno impariamo a sostenere, non a giudicare».

Dopo questa chiacchierata con Ilaria, mi porto a casa una riflessione che va ben oltre l’allattamento. Forse dovremmo imparare a fare un passo indietro, a non commentare continuamente le scelte delle altre donne, a non misurare la maternità sulla base di quanto dura una poppata o di quanti mesi un bambino rimane attaccato al seno. Io ho scelto di non allattare i miei gemelli, Ilaria continua ad allattare Mia a 21 mesi, due esperienze diverse, due percorsi personali, nessuno dei quali ha bisogno di essere giustificato. Perché una mamma non si misura con il latte che produce, con il numero di poppate o con la capacità di resistere alle notti insonni e soprattutto non dovrebbe mai sentirsi in dovere di dimostrare qualcosa agli altri. Il messaggio che arriva dall’esperienza londinese di Ilaria è semplice ma potente: il non giudizio è un’abitudine che si può imparare. E forse sarebbe bello importarne un po’ anche in Italia, insieme a qualche altra buona abitudine inglese.

Quindi, la prossima volta che incontriamo una mamma che allatta un bambino di due anni, magari evitiamo il classico «Ma è ancora attaccato?». E se incontriamo una mamma con il biberon, evitiamo anche il «Ma come, non hai allattato?». Un semplice «Come state?» potrebbe essere un ottimo inizio, perché di consigli non richiesti le mamme ne ricevono già abbastanza. Di comprensione, invece, non ce n’è mai abbastanza. E ricordiamocelo: non esistono mamme di serie A e di serie B. Esistono mamme, ognuna con la propria storia, che meritano tutte la stessa cosa: rispetto.