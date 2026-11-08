Monfalcone, FdI sfida Islam e sinistra: "Niente Sharia in Italia"

A Monfalcone si è tenuto il convegno organizzato da Fratelli d’Italia “Nessuna resti nascosta - La sfida delle donne al velo integrale: libertà e partecipazione contro l’islamizzazione”. Al centro la proposta di legge del partito di Giorgia Meloni sull’introduzione del divieto di indossare il velo integrale nelle scuole e nei luoghi pubblici. «In Italia vale la legge dello Stato: non è concepibile che possa esistere un diritto alternativo come la Sharia», dice Galeazzo Bignami. «Si parla tanto di libera scelta del velo, ma c’è intorno una pressione fin da quando sono bambine che rende impossibile una scelta diversa», spiega la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella.