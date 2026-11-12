Il blitz dei bengalesi per costruire la moschea

Eccoli, eccoli! Eccoli ancora una volta che mostrano il loro vero volto. Voi non ci date l’autorizzazione per costruire la moschea? E noi ce la prendiamo. Del resto gli italiani sono tutti stupidi. Siamo stupidi noi che per alzare anche un semplice muretto nel giardino di casa - nostra -, dobbiamo chiedere l’autorizzazione in Comune.

Siamo stupidi noi che per fare un ampliamento del gazebo, dobbiamo chiedere licenze, permessi, presentare moduli, carte, fare Dia, Scia, Via, e tutte quelle dichiarazioni di inizio attività e chi più ne ha, più ne metta. Siamo stupidi noi che anche solo per cambiare il colore dei balconi dobbiamo chiedere il permesso. Siamo stupidi sì. Molto meglio prendere esempio dai musulmani, che delle regole se ne fottono, armarci di betoniere cariche di cemento e iniziare a scaricare metri cubi di calcestruzzo per realizzare una piattaforma dove pregare.

LA VICENDA

Non ci credete? È accaduto martedì pomeriggio scorso, a Mestre. Eh sì, Mestre, avete letto bene. Dove poco più di due mesi fa - era il 27 agosto - è andata in scena la tragicommedia del primo sciopero islamico (poi mai realizzato) della comunità bengalese veneziana. Ossia: «Non ci date la moschea? Bene. Noi blocchiamo la città. Scioperiamo. Non andiamo al lavoro. Siamo più di quarantamila, senza di noi si fermano fabbriche e turismo».

I bengalesi chiedevano la moschea in via Giustizia, in un’area di ottomila metri quadri, dove sorgeva un’ex segheria poi abbandonata, solo che il sindaco lagunare Simone Venturini ha detto in sostanza: nemmeno per sogno, prima si devono integrare e devono rispettare le nostre leggi e poi si potrà instaurare un dialogo. E loro le leggi le hanno capite benissimo. Soprattutto hanno capito come infrangerle.

Con quelle due autobotti cariche di cemento erano pronti a realizzare una bella piattaforma, di almeno un centinaio di metri, dove poggiare le loro strutture e realizzare il loro luogo di culto. Al diavolo i permessi, le licenze, i nullaosta, asfalta tutto e via. Peccato però che quando i bracci delle pompe cariche di calcestruzzo abbiano iniziato a lavorare, qualcuno abbia notato quei movimenti impossibile non notarli - e abbia avvisato subito gli uffici preposti.

Poco dopo sono intervenuti gli uomini della Polizia locale che hanno identificato tutti i presenti, facendo scattare le indagini per un eventuale abuso edilizio. E tra i presenti non poteva mancare lui, Prince Howlader, il presidente dell’associazione bengalese “Giovani per l’umanità”, promotore del progetto della moschea.

LE SCUSE

Che ha detto che aveva già deciso di sospendere i lavori, perché «non vogliamo rogne. Il nostro tecnico ci ha detto che bisogna fare una comunicazione di inizio attività». Ma dai. Ma che scoperta. Sai com’è.

Qui in Italia siamo abituati così. In genere ci sono delle norme che vanno rispettate per impedire alla gente di svegliarsi alla mattina e di gettare calcestruzzo a destra e a manca.

Howlader ha anche precisato che i lavori non erano preparatori alla costruzione della moschea - ma ci mancherebbe altro - ma al fine di «realizzare una piattaforma che ci consentirà di sistemare i nostri materiali in un’area che quando piove diventa fangosa».

E dire che quando era accaduto tutto il trambusto dell’annunciato sciopero islamico, i bengalesi si erano detti pronti al dialogo.

Che loro volevano rispettare le regole. Quindi per rispettarle ora si sono armati di betoniere. Saputa la notizia, Anna Maria Cisint, l’europarlamentare della Lega, non ci ha più visto.

«Proprio sul piazzale dove volevano costruire la mega moschea, già bloccata dalla Lega, sono stati colti in flagrante», sbotta.

«Si sono presentati con camion, betoniere e attrezzature per asfaltare il piazzale e dare il via ai lavori per il loro progetto da venti milioni di euro, minareto compreso. Il tutto senza autorizzazioni. Non glielo permetteremo».