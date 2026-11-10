Islam, il piano per riempire l'Italia di imam e moschee

Non passa giorno in cui i buontemponi non smettano di gridare all’allarme fascismo permanente, non rendendosi conto che in realtà, il vero allarme è l’islamismo. Quello politico. Non è più solo alle nostre porte. Queste, con il benestare dei sostenitori delle porte spalancate, le ha già sfondate da un pezzo. Quello che vi stiamo per raccontare è abbastanza clamoroso. E ne diamo notizia per la prima volta su Libero.

Il Kuwait, uno di quegli stati, insieme a Turchia e Qatar, citato nel report dell’intelligence francese, come uno dei principali Paesi finanziatori di sigle collegate alla Fratellanza musulmana, ha un ministero per “gli affari islamici” attraverso il quale finanzia progetti per costruire moschee in giro per il mondo. Tale ministero - che qualora arrivassero i talebani dell’accoglienza al governo, si spera di non veder comparire anche da noi - ha un sito, irrintracciabile agli occidentali (i musulmani lo conoscono benissimo) in stile crowdfunding per la costruzione di nuove moschee.

I NOSTRI TERRITORI

Che c’entra con l’Italia? Bé si possono finanziare moschee anche qui. E il meccanismo è molto semplice. Si carica il progetto. Si inseriscono i dati. E poi se la valutazione è positiva ti danno i soldi. «Modulo di presentazione - c’è scritto - richiesta di sostegno a un progetto. Ricezione delle richieste di finanziamento per progetti islamici». Il format, scritto in arabo e in inglese, serve a reperire fondi per “progetti islamici”, nei seguenti ambiti: «Settore educativo, diffusione del pensiero della moderazione» - che già questo mette abbastanza inquietudine, Orwell docet - e «altri progetti di varia natura». I dati da inserire sono: nome del partito, data della richiesta, anno di fondazione, continente, tipo di progetto, Stato, città, nome del richiedente, indirizzo mail, telefono, obiettivi, costo del progetto al metro quadro, eventuale raccomandazione dell’ambasciata e supporto del ministero.

Poi si indica la somma già raccolta, quanto manca e dopo aver compilato la casellina «non sono un robot», si clicca su “invia” e la richiesta è fatta. Innovativo no? Un po’ come se noi per costruire un’autostrada o una chiesa, compilassimo un format.

In una brochure poi, giunta nelle mani dell’europarlamentare della Lega, Anna Maria Cisint, c’è la lista dei “progetti Kuwait”. Un documento, che abbiamo tradotto dall’arabo all’italiano, della Kuwait Society for Humanitarian work (Società kuwaitiana per il lavoro umanitario) dal titolo “Progetti umanitari in Europa”. Una società fondata in Kuwait, con sede nella regione di Al-Shamiya, e che tra gli obiettivi indica: «Presentare l’immagine luminosa dell’Islam».

Ebbene, tra i vari centri elencati, nel Regno Unito, Francia, Danimarca, Austria e Germania, compaiono anche i centri islamici di Rimini e Varese, il primo esistente, il secondo in fase di realizzazione. A Rimini, il centro Ahmed Abd Al-Wahab Al-Maflah comprende la moschea, l’asilo nido, la scuola per l’insegnamento del Corano e il centro dedicato ai giovani. Con l’obiettivo di «preservare l’identità islamica».

A Varese, sempre per «presentare la corretta immagine dell’Islam», vengono elencati la moschea con una capienza di 1000 uomini e 200 donne, le sale studio del Corano, la biblioteca, il dipartimento per le attività di finanziamento e l’alloggio per l’Imam. Sia mai che stia al freddo. Un progetto che riporta l’importo di 202 mila dinari kuwaitiani, che convertiti sono la bellezza di 584.735,46 euro. «Usano il denaro e l’influenza - interviene la Cisint - per creare in Italia e in Europa veri e propri avamposti militari da cui amplificare il radicalismo e indottrinare altri musulmani alla sostituzione delle nostre leggi con la Sharia. A volerlo sono le organizzazioni terroristiche come i Fratelli Musulmani e addirittura interi Governi, come quello del Kuwait e le sue fondazioni, che con una vera opera colonialistica, foraggiano l’apertura di moschee nel nostro Paese. Il loro obiettivo è aggiungere nuovi tasselli al piano di conquista dell’Occidente».



I FINANZIAMENTI ITALIANI

Infatti, non è finita. Da Rimini e Varese ci spostiamo a Parma. Qui, sempre la società kuwaitiana ha dato via alla raccolta fondi «per l’acquisto della moschea e di un centro a Pavia (Fase2)». Accedervi per i musulmani è molto semplice. Si va sul sito della società, si sceglie quanto donare, si clicca su “aggiungi al carrello” e se hai bisogno di aiuto “contattaci tramite whatsapp”. L’obiettivo sono 30.000 Kd ossia 86.841,90 euro. Finora è stato donato l’80%. Quanto serve ancora per renderci conto che ci stanno invadendo?