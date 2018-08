Dieci anni a tasse zero. E' il piano (della Lega) che il governo è pronto a discutere con l'obiettivo di ripopolare il Meridione d'Italia, da dove negli ultimi 16 anni sono partiti (verso il nord e l'estero) un milione 800mila persone, in gran parte giovani. Il progetto è rivolto a pensionati italiani e stranieri che trasferiscano la loro residenza fiscale in Sicilia, Sardegna e Calabria, le tre regioni che presentano i parametri più negativi in termini di sviluppo e Pil, per attrarre laggiù circa 600mila persone nel giro di 3-4 anni. Oltre a contenere lo spopolamento di intere aree di queste regioni, l'arrivo dei pensionati riaccenderebbe l'economia locale grazie ai consumi di beni e servizi.