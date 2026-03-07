Silvia Salis, ecco il piano per il Fisco da incubo: "Basta guardare l'auto..."

Torna a grande richiesta la sete di controlli fiscali che tanto affascina la sinistra. "Affronterei realmente il tema dell'evasione fiscale. Magari con un bel programma di intelligenza artificiale per scovare gli evasori, anche se il più delle volte basterebbe confrontare l'auto, la casa e quanto dichiarano".
Parole e musica, in un'intervista a La Stampa, di Silvia Salis, sindaca di Genova, rispondendo alla domanda da dove comincerebbe se diventasse premier. La Salis poi casca in un autogol clamoroso dimenticando che l'Ai è già utilizzata dal Fisco. Ma tant'è. Poi sulla possibilità di una candidatura a premier afferma: "Io ora sono sindaca di Genova - aggiunge - e lo sarò anche tra un anno. Il percorso che sto facendo nella mia città è estremamente formativo e gratificante. Condivido chi ha detto che nella vita ti puoi pentire di tante cose, ma non ti pentirai mai di aver fatto il sindaco. E poi costruire una carriera politica nazionale richiede tempo. Ma ho 40 anni e mentirei se dicessi che non ho interesse a occuparmene un domani".
Le elezioni le vincerà di nuovo il centrodestra? "Credo proprio di no - prosegue Salis -. La situazione internazionale sta complicando le cose e la loro credibilità è in netto calo. Loro portano avanti la paura, noi la speranza. Il centrosinistra deve andare unito e presentare un programma che sappia parlare alle persone sui temi centrali: sicurezza, sanità e lavoro". Crede nel campo largo? "Preferisco chiamarlo campo progressista - afferma ancora -. È stata l'unica garanzia che ho chiesto per candidarmi a Genova. C'è bisogno di uno schieramento che sappia parlare al mondo economico, all'industria, alla borghesia, ma senza perdere di vista la giustizia sociale". Una definizione di Meloni? "Direi che è estremamente strategica" conclude Salis.