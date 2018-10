E se pensavate di godervi il ponte dell'1 novembre con passeggiate all'aria aperta, ci pensa il meteo a farvi cambiare idea: proprio nella giornata di Ognissanti giovedì il maltempo colpirà le ore centrali. Sono due le perturbazioni che si scateneranno sull'Italia, ma gli esperti rassicurano: "Nulla a che vedere con la perturbazione passata". Piogge e temporali localmente intensi, specie su Friuli, Lazio, Campania e Sicilia. I fenomeni più abbondanti sono attesi sulle Alpi e le Prealpi, dapprima i settori occidentali e poi quelli centro-orientali. In arrivo anche la neve a partire dai 1400/1700m ma con limite in rialzo fin sopra i 2000m. Il tempo non ci risparmia neppure il venerdì, quando piogge e acquazzoni si abbatteranno non solo sulle regioni precedentemente citate, ma anche su tutto il Nord Ovest. Mentre risulta più fortunato il comparto ionico e il basso Adriatico. Ma non preoccupatevi: le temperature caleranno, ma di poco.

Leggi anche: Il porto di Rapallo distrutto dal maltempo