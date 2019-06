E se disgraziatamente un giorno il Vesuvio eruttasse? Gli sfollati di Napoli andrebbero in Veneto. Già, proprio quel Veneto con cui la rivalità è storicamente assai spigolosa. Ma ora crollano muri e pregiudizi. Come? Con la firma di un protocollo d'intesa tra la giunta della Regione e l'amministrazione regionale della Campania e i alcuni di comuni del Napoletano, per la precisione Sant'Anastasia e San Giuseppe Vesuviano.

Un'intesa che prevede, in caso di eruzione del Vesuvio, che la popolazione sgomberata verrebbe accolta nella regione del Nord, grazie a "una pianificazione di emergenza per rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei". Questo è quanto recita la delibera dalla giunta regionale approvata lo scorso 28 giugno.

Come riporta Il Giornale, la delibera è stata approvata su relazione dell'assessore alla protezione civile, che prevede l'evacuazione cautelativa "ai fini della salvaguardia della vita delle persone che vivono alle falde del Vesuvio e nell'area dei Campi Flegrei", nel malaugurato caso in cui il Vesuvio riprendesse la sua attività. Sarebbe questa "l'unica misura di salvaguardia della popolazione della "Zona rossa" dell'area vesuviana". Una volta evacuata la popolazione, l'intesa prevede "l'elaborazione di una specifica pianificazione regionale per il trasferimento e l'accoglienza della popolazione da assistere".