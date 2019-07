Il denaro non sarebbe passato dalla Russia verso la Lega, ma dalla Lega verso la Russia. Ci sarebbe infatti un elettricista, che ha ricevuto quasi un milione e mezzo di euro dalla Lega, si chiama Francesco Barachetti. Ex consigliere del comune di Casnigo nel Bergamasco, 43 anni, è titolare di una società (Barachetti Service srl) - fa sapere Repubblica - che si occupa di impiantistica elettrica e idraulica, lattonerie, cartongessi e ristrutturazioni edili. Barachetti ne possiede il 95 per cento, il resto è in capo alla moglie, la russa Tatiana Andreeva.



"La società - si legge nel report della squadra di financial intelligence di Bankitalia nell'ambito di un'indagine sullo Studio Dea Consulting di Bergamo del commercialista della Lega Alberto Di Rubba - risulta essere controparte di numerose transazioni finanziarie con il partito della Lega Nord e altri soggetti collegati". Dal 2015 al 2019 la Pontida Fin, la finanziaria della Lega, avrebbe - secondo il quotidiano di Verdelli - girato su uno dei conti di Barachetti nove bonifici per altrettante fatture per un totale di 539.000 euro. Qualche settimana dopo l'equivalente di 3.1 milioni di rubli viene trasferito su un conto della Banca Sberbank di Mosca, di cui è beneficiaria la OOO Sozidanier Oblast di San Pietroburgo, società di ingegneria e architettura. Sempre sullo stesso conto, appaiono tre bonifici per complessivi 300.000 euro che, secondo gli investigatori della Uif, provengono da Lombardia Film Commission, una fondazione partecipata dalla Regione Lombardia. Ci sarebbe poi un terzo, e ultimo, conto corrente di Barachetti, aperto presso Intesa Sanpaolo, su cui riceve 30.000 da Radio Padania, per poi girarne tre giorni dopo 22.500 ancora allo studio di Di Rubba. Dunque, Repubblica tira in ballo anche gli elettricisti pur di screditare Salvini.