Godetevi questi ultimi due giorni di caldo perché da mercoledì 2 ottobre cambia tutto. Il dominio anticiclonico e il clima tardo estivo saranno scacciati via dall'Italia a suon di temporali, anche forti con il rischio di colpi di vento e grandinate. "Questo perché i contrasti con la massa d'aria in arrivo, di matrice artica, saranno davvero notevoli. Notevole sarà anche lo sbalzo termico che ci precipiterà in autunno inoltrato", avvertono gli esperti di 3bmeteo.it, "soprattutto per quanto riguarda i valori minimi della notte che potranno essere a una cifra su diverse regioni".

Martedì 1 ottobre - Domani martedì 1 ottobre al Nord, nubi in aumento fin dal mattino ma inizialmente senza fenomeni salvo occasionali su Liguria e Nordest, tra pomeriggio e sera ulteriore peggioramento su Alpi, Prealpi e Nordovest con piogge sparse in intensificazione la notte quando saranno possibili rovesci e temporali anche intensi tra centro est Liguria e Lombardia, escluso il Piemonte occidentale. Al Centro giornata a tratti nuvolosa sulle regioni tirreniche specie sull'alta Toscana ma senza fenomeni e con nubi più sparse in giornata. Sole invece sui settori adriatici. Tra sera e notte peggiora sull'alta Toscana con piovaschi e qualche temporale. Sud bel tempo prevalente lungo l'Adriatico e sullo Ionio, nubi sparse sulle regioni tirreniche, in ispessimento a fine giornata in Campania. Temperature stazionarie o in lieve calo al Nord. Punte ancora di 28 gradi al Sud e sulle Isole Maggiori.

Mercoledì 2 ottobre - Nord qualche apertura anche ampia tra Piemonte e ovest Liguria, instabile perturbato altrove con piogge e temporali, anche forti e accompagnati da colpi di vento e locali grandinate. Migliora tra il pomeriggio e la sera a partire da ovest. Centro peggiora su Toscana, Umbria e Marche con piogge e temporali, anche forti e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento in estensione entro il pomeriggio anche al Lazio, Abruzzo meno interessato. Sud nubi e qualche pioggia in arrivo tra il pomeriggio e la sera su ovest Sicilia e Campania, poco nuvoloso altrove. Temperature in calo al Nord e su parte del Centro, ancora molto miti al Sud con punte di 28 gradi.

Giovedì 3 ottobre - Nord residue nubi e piovaschi al mattino sull'Emilia Romagna in rapido assorbimento. Bel tempo altrove e ovunque dal pomeriggio. Centro discreto fino a buono su Toscana, Umbria e alto Lazio, instabile su basso Lazio, Marche e Abruzzo con piogge e temporali in attenuazione da nord nel pomeriggio. Sud maltempo con piogge e temporali anche forti in attenuazione serale su Campania, Molise e Gargano. Temperature in netto calo al Centro lato Adriatico e al Sud, in lieve ulteriore calo al Nord e centrali tirreniche.