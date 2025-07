Meteo Giuliacci, "torna l'Anticiclone": quando arrivano "eventi estremi"

Godiamoci il weekend di relativo "fresco", perché dalla prossima settimana torna l'Anticiclone africano e con lui temperature di nuovo in salita. Lo spiega il meteorologo Mario Giuliacci, che sul suo sito meteogiuliacci.it traccia le previsioni dei prossimi giorni.

Mentre nell'Europa centro-settentrionale ci sarà il rischio di forti precipitazioni e addirittura alluvioni (Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia i più esposti), in Italia da lunedì 14 luglio si registreranno "sole, stabilità e anche un aumento dei valori termici" grazie alle "masse d'aria provenienti dal cuore del Deserto del Sahara che, attraversando il mare, raccolgono una notevole umidità prima di giungere sulle nostre regioni". Attesi picchi di 38 e 39 gradi soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia. Dal 18-19 luglio, però, dovrebbe cambiare tutto: "Ci attende una seconda parte del mese caratterizzata da un'elevata dinamicità con sole alternato a temporali ed eventi estremi", avverte Giuliacci.

Nell'immediato, invece, secondo il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per le prossime ore dobbiamo aspettarci a Nord "tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni salvo aumento della nuvolosità sui rilievi montuosi nelle ore pomeridiane con rovesci e temporali che interesseranno la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e le aree settentrionali di Veneto e Lombardia", al Centro e in Sardegna "bel tempo su tutto il settore con temporaneo aumento della copertura nuvolosa nelle ore centrali della giornata e isolati piovaschi sul Lazio centro-meridionale al confine con l'Abruzzo e sulla Sardegna orientale". Su Sud e Sicilia "cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutte le aree a eccezione, nel tardo pomeriggio, di temporanei annuvolamenti più consistenti sui rilievi della dorsale appenninica e isolati piovaschi sulla Calabria ionica meridionale e sulla Sicilia sudorientale".

Per quanto riguarda le temperature, "minime in generale lieve rialzo su tutto il paese ad eccezione della Sicilia dove rimarranno stazionarie; massime in diminuzione su Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed in aumento sulle regioni del centro-sud, Sardegna e Piemonte; stazionarie altrove".