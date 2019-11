Vittorio Feltri contro Avvenire: "Morire non è un diritto? Così rubate la vita"

Da sempre, Vittorio Feltri è a favore dell'autodeterminazione per quel che concerne il fine vita. E lo ribadisce ancora una volta, su Twitter, commentando un titolo proposto da Avvenire, il quotidiano dei Vescovi. Titolo che recitava: Morire non è un diritto. Così, il direttore di Libero, ribatte: "Titolo dell'Avvenire, quotidiano dei vescovi: Morire non è un diritto - premette nel cinguettio -. Vero, è un rovescio che capita a tutti anche quando non è una scelta. Ma impedire a una persona di andare all'altro mondo significa rubargli la libertà", conclude Vittorio Feltri.

