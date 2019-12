Codice Rosso: task force anti-violenza a Salerno, siglata intesa tra Provincia e Forum Lex

Una task force antiviolenza provinciale, una cabina di regia ed un tavolo tecnico inter-istituzionale per la protezione delle vittime e la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di violenza: sono questi solo alcuni dei punti sanciti all’interno del protocollo d’intesa siglato dalla Provincia di Salerno e dall’associazione Forum Lex lo scorso 13 dicembre.

L’intesa, firmata presso la sede dell’Amministrazione Centrale della Provincia di Salerno dal presidente Michele Strianese e da Iolanda Ippolito, la criminologa investigativa al vertice di Forum Lex, va ad istituzionalizzare la Task force contro la violenza di genere e per la tutela dei minori dell’associazione, presentata alla stampa lo scorso 25 settembre, nella Sala dei Marmi del Comune di Salerno. Alla sottoscrizione del protocollo erano presenti il consigliere provinciale di Salerno Giovanni Guzzo e la responsabile regionale Forum Lex per la Campania, l’avvocato Gabriella Marotta. “Siamo molto soddisfatti di questo protocollo di intesa realizzato con Forum Lex”, hanno dichiarato il presidente Strianese e il consigliere Guzzo.

“La Provincia di Salerno – hanno aggiunto -, che detiene tra le sue azioni fondamentali la delega alle Pari Opportunità, vuole svolgere un ruolo di supporto e di aiuto alle istanze che provengono dai territori e dalle realtà della nostra bella Provincia, che su un tema come questo può e deve giocare un ruolo da protagonista”. Il protocollo, oltre alla costituzione a livello provinciale della Task force anti-violenza, che opererà in ottica di prevenzione, protezione e contrasto per i fenomeni di violenza di genere, bullismo, cyber bullismo, pedofilia, abuso, sfruttamento sessuale e tratta degli esseri umani, prevede la costituzione un Tavolo Tecnico che si riunirà con cadenza mensile presso la sede della Provincia di Salerno al fine di promuovere, organizzare e monitorare le attività poste in essere con la sottoscrizione del protocollo. “Al Tavolo Tecnico – ha spiegato Ippolito -, oltre ai rappresentanti dei firmatari, siederanno rappresentati delle forze dell’ordine, dei presidi ospedalieri e delle realtà educative del territorio, con lo scopo di definire congiuntamente le azioni da sviluppare e verificare con attività di monitoraggio dello stato di attuazione di tutte le attività concordate”.

“Un risultato importante – ha aggiunto la criminologa -, che intende fornire una maggiore percezione della sicurezza da parte dei cittadini e che fungerà anche da filtro per gli uffici giudiziari, andati in tilt con l’attuazione del Codice Rosso, per il quale il legislatore è intervenuto un po’ preso dall’urgenza di voler adoperarsi su un fenomeno preoccupante, ma non ponendosi il problema delle risorse umane e strutturali per poter gestire un così forte impatto normativo”. “Con il protocollo, è stato dato un punto di riferimento per tutti i cittadini della provincia di Salerno – ha aggiunto l’avvocato Marotta -, che agirà anche in aiuto e supporto dei dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado del territorio. Sono dieci i comuni del salernitano che hanno già siglato un protocollo d’intesa con l’associazione per l’attivazione della Task force, ma stiamo lavorando per estendere l’opportunità anche ad altri comuni, per far sì che arrivi il nostro sostegno ovunque sia necessario”.