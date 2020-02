Coronavirus, fermato in Brennero un treno diretto a Venezia: due casi sospetti a bordo

Fermato un treno con a bordo due casi sospetti di coronavirus nel Brennero. Un convoglio Eurocity diretto da Venezia a Monaco con due presunti contagiati è stato fermato al confine con il Brennero. Risulta essere bloccato al confine in territorio italiano. Intanto anche la Romania ha preso precauzioni: è stata infatti disposta la quarantena obbligatoria per tutte le persone in arrivo dalla Lombardia e dal Veneto o che siano stati nelle due regioni italiane negli ultimi 14 giorni. A farlo sapere è lo stesso ministero della Sanità di Bucarest attraverso una nota, mentre all'aeroporto saranno sottoposti ad un questionario e assistiti da personale medico.