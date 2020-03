Roberto Burioni a Che tempo che fa: "Siamo all'inizio dell'epidemia, perché questo è il momento decisivo"

02 marzo 2020 a

Per il coronavirus in Italia è un momento cruciale. "Siamo nel pieno di un momento decisivo, l'inizio di un'epidemia. Il momento in cui possiamo ancora fermarla o diluirla nel tempo". Roberto Burioni, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai due, torna sull'emergenza contagi in Italia e lancia un avvertimento: "È ancora presto per abbassare la guardia".

Secondo il virologo, "i malati che osserviamo oggi si sono più o meno infettati prima del momento in cui abbiamo messo in atto delle misure molto energiche per ostacolare la diffusione di questo virus". Per Burioni, "tutto quello che diciamo ha senso ora, perché poi le cose cambiano, quindi le cose che diciamo adesso magari non sono più vere tra due giorni".

Dal virologo anche alcune regole di comportamento: "Ricordiamo: lavarsi le mani, non portarsi le mani agli occhi e alla bocca, toccare meno cose possibili e non stare vicino alle persone. Bisogna sapere che ci stiamo giocando, con i nostri comportamenti, qualcosa di importante".