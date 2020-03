Coronavirus: Veneto, domani assessore sanità incontra conferenza sindaci Ulss Euganea

02 marzo 2020 a

Venezia, 2 mar. (Adnkronos) - L'Assessore alla Sanità della Regione del Veneto Manuela Lanzarin incontrerà domani la Conferenza dei Sindaci dell'Ullss 6 Euganea per fare il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus, anche in relazione al presente e al futuro dell'ospedale di Schiavonia. L'incontro, che sarà a porte chiuse, si terrà a partire dallo ore 18 a Padova, a Palazzo Santo Stefano, sede della Provincia e della Prefettura, in piazza Antenore.