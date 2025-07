Riccardo Boni, morto sepolto dalla sabbia: il padre indagato per omicidio

Il padre di Riccardo Boni, il 17enne morto sepolto dalla sabbia della buca che aveva scavato in spiaggia, è indagato per omicidio. Questo non perché su di lui ci siano sospetti o accuse precise. Però si tratta di un passaggio obbligato, un atto formale richiesto dalla legge per poter procedere con l’autopsia e accertare le cause esatte del decesso. Un “atto dovuto”, come spiegano dalla Procura, necessario per chiarire ogni aspetto di una tragedia che ha sconvolto tutti. Sul registro degli indagati c’è scritto “omicidio colposo”, ma la realtà è ben diversa: non c’è alcuna responsabilità diretta attribuita al genitore.

Questa l'ultima evoluzione della tragedia avvenuta sulla spiaggia di Montalto di Castro. È lì che Riccardo, 17 anni, ha perso la vita dopo essere stato sepolto dalla sabbia che lui stesso stava scavando. Alcuni turisti hanno già ribattezzato quel tratto "la duna maledetta". Il ragazzo era in vacanza al campeggio Gita Village California con la sua famiglia. Aveva iniziato a scavare una buca per divertimento, come fanno tanti altri, ma il terreno non ha retto e lo ha travolto. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo.

La dinamica dell’incidente è chiara, eppure toccherà a un’inchiesta ufficiale a stabilirla in modo definitivo. Il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori, ha scelto di mantenere il massimo riserbo, per rispetto verso il dolore della famiglia. Un atteggiamento che non tutti hanno condiviso, soprattutto sui social, dove sono fioccate accuse infondate, atroci, nei confronti del padre.