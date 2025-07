Garlasco, terremoto in Procura: "Il Dna è di un complice di Andrea Sempio"

A quasi due decenni dal brutale omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta dei suoi genitori a Garlasco, la vicenda continua a far discutere. Nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima, la Procura di Pavia non smette di interrogarsi su quanto accaduto quel giorno. L’attuale inchiesta, infatti, si appresta ad entrare in una fase cruciale, sostenuta dalla volontà degli inquirenti di chiarire ogni aspetto ancora oscuro del caso.

Un nuovo elemento emerso di recente potrebbe rimettere in discussione alcuni punti chiave: si tratta del Dna maschile non identificato rinvenuto all’interno della bocca di Chiara, attraverso un tampone orale. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe già stata esclusa l’ipotesi di contaminazione da parte dell’assistente del medico legale che nel 2007 aveva effettuato il prelievo durante l’autopsia. Questo dettaglio solleva interrogativi importanti: il profilo genetico, infatti, non corrisponde né a quello di Alberto Stasi né a quello di Andrea Sempio.