Coronavirus: Pazzali, 'da Fondazione Fiera Milano massimo sostegno a economia' (2)

(Adnkronos) - Il presidente della Fondazione Fiera Milano concorda "sulla scelta di rinviare il Salone del Mobile al fine di non perdere una occasione così strategica per l'economia della nostra Regione e, in generale, del nostro Paese, grazie anche all'apporto di Fiera Milano che è riuscita a rispondere a questa urgenza per mantenere nel calendario delle manifestazioni questo importante evento per Milano".

Per quanto riguarda il sistema Fiera Milano "metteremo in campo iniziative di chiaro stampo anti-ciclico, con la volontà di celebrare un anno speciale, che è quello del centenario: anche attraverso il programma delle iniziative, che renderemo noto a breve, puntiamo a rendere ancora più concreto e tangibile il nostro contributo al sistema di imprese del territorio lombardo e, in generale, nazionale".