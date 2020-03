Papa Francesco sottoposto a tampone: paura coronavirus in Vaticano, ma Bergoglio è negativo

03 marzo 2020 a

Il Vaticano si trincera nel silenzio, sia ufficialmente che ufficiosamente, e di solito non smentire equivale a confermare. Il Messaggero riporta una voce secondo cui Papa Francesco sarebbe stato sottoposto a tampone, che avrebbe dato esito negativo. Una misura precauzionale, visto che Bergoglio è stato colpito dall'influenza, mostrando una forma di raffreddore e qualche linea di febbre. Sintomi che hanno destato preoccupazione vista l'emergenza coronavirus che ha investito l'Italia intera. Mercoledì scorso il Pontefice aveva avuto una giornata all'aperto impegnativa, tra l'udienza generale in piazza San Pietro e la processione sull'Aventino per il tradizionale rito delle Ceneri che apre la Quaresima. A causa della sua attuale indisposizione, Bergoglio non ci sarà domenica ad Ariccia per il ritiro spirituale della Curia.