Coronavirus, parla l'esperto Benussi: "Momento drammatico, siamo sul ciglio del collasso", è tutto nelle nostre mani

07 marzo 2020 a

a

a

Il coronavirus non è da prendere sotto gamba. A ribadirlo una volta per tutte è Stefano Benussi, direttore dell'Unità Complessa di Cardiochirurgia dell’Asst degli Spedali Civili di Brescia, "Leggo commenti sprezzanti e superficiali sulla questione Covid-19 - si è sfogato - essendo in zona molto calda, tengo a farvi partecipi della drammaticità del momento. Ciò che farete sarà importante per salvare tante vite".

"La situazione è tragica. Operiamo con angoscia". Covid19, la terribile conferma dell'infermiera

Ma non solo, il suo appello va ben oltre: "Non è uno scherzo il sistema sanitario è sul ciglio del collasso. Sta a tutti noi ed alla nostra ottemperanza responsabile limitare e soprattutto rallentare il contagio. Se ci riusciremo, ognuno nel suo piccolo e se spargeremo consapevolezza sulle misure preventive e cultura civica, salveremo molte vite, soprattutto - conclude in riferimento a una situazione irreparabile - di persone più deboli che altrimenti andranno perse per assenza di posti in rianimazione". Dichiarazioni, queste, che seguono la scia di altri esperti in allerta per l'emergenza.