Coronavirus, rapinatore entra in farmacia a Milano con tanto di guanti e mascherina

07 marzo 2020 a

a

a

Tante le persone che girano con la mascherina sul viso in questi tempi di Coronavirus. Ma non tutte lo fanno per ragioni sanitarie e per proteggersi dal contagio. C' è chi profitta dell' emergenza per portare a compimento i propri piani criminali. Così ha fatto in questi giorni un bandito a Milano. Con il volto coperto da una mascherina sanitaria, ha rapinato una farmacia del quartiere Niguarda.

Paura in Vaticano: Papa Francesco isolato dopo il contagio di un sacerdote e il sospetto di un vescovo



Dopo aver fatto irruzione nel negozio, l' uomo ha minacciato con un coltello le due farmaciste presenti in quel momento e si è fatto consegnare l' incasso della giornata di 1.500 euro. E quindi, sicuro di non essere stato riconosciuto, è fuggito via facendo perdere ogni traccia. Spaventata e basita la titolare dell' esercizio.