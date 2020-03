Coronavirus, per viaggiare basta un'auto-certificazione: tutti i dubbi sul documento

09 marzo 2020 a

Si apprende che per viaggiare è sufficiente una auto-certificazione. Un documento che interessa chi vive all'interno delle zone rosse istituite per l'emergenza-coronavirus. Un documento che deve essere compilato da chi si accinge a lasciare quelle zone. Un foglio che desta qualche perplessità, riassunte da Selvaggia Lucarelli su Twitter, dove ricorda: "Non conta il domicilio ma dove risiedi e dove hai un'abitazione, genericamente. In più - si interroga la firma - che vuole dire situazione di necessità? Apre la porta a mille interpretazioni". Fermo restando che, ad oggi, appare impossibile "tappare" all'interno della Lombardia ogni singolo abitante, il documento pare l'ennesima prova pasticciata di Giuseppe Conte e del suo governo.