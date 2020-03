Che tempo che fa, lo sfogo di Fabio Fazio: "Coronavirus? Noi lo dicevamo da tempo"

09 marzo 2020 a

a

a

Questa volta, Fabio Fazio si arrabbia. Lo sfogo del conduttore piove durante la puntata di Che tempo che fa di domenica 8 marzo, in onda su Rai 2. In apertura della puntata, eccolo con sguardo serio e tono polemico, il tutto poco prima di accogliere in studio Roberto Burioni per fare il punto sull'emergenza coronavirus. "Oggi va di moda inviare messaggi sui social dicendo di restare a casa, ma noi lo diciamo da settimana. Dal 22 gennaio", puntualizza Fabio Fazio. Una risposta a chi lo ha criticato, ha bollato i suoi atteggiamenti eccessivi, così come erano stati reputati eccessivi gli appelli di Burioni. Insomma, con tono severo Fabio Fazio ricorda come lui e Burioni lo avessero detto. E questa volta Fazio ha pienamente ragione: la situazione è gravissima, se fosse stata trattata come tale sin dal principio, forse, oggi avremmo meno problemi.