Fials e il nuovo contratto dei medici: "Non potete dimenticarvi degli eroi del coronavirus"

L’emergenza coronavirus che ha colpito l’Italia nelle ultime settimane ha portato il cittadino e il governo stesso, a rivalutare l’importanza e il grosso impegno richiesto ai professionisti della salute del Sistema Sanitario Nazionale, ricorda un comunicato della Fials. "I medici, gli infermieri i professionisti sanitari e socio sanitari in generale sono tornati ad essere chiamati “EROI” e sono spariti gli sciacalli della malasanità. Il prossimo Contratto Nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 per il personale comparto sanità, non potrà dimenticare quello che stanno facendo oggi i nostri professionisti, non potrà esimersi di ridare dignità professionale a chi oggi sta mettendo a rischio la propria vita e anche quella dei propri cari, per poter sconfiggere questo nemico invisibile. Non dovrà più dimenticare economicamente chi ha tenuto in piedi un sistema sottoposto a pressioni mai viste prima".