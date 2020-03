Coronavirus: le mascherine, i vari modelli e chi le deve utilizzare

12 marzo 2020 a

Con l'aggravarsi dell'infezione del coronavirus sono in molti a cercare di proteggersi e, di conseguenza, alla spasmodica ricerca di mascherine di qualunque genere. Ma i diversi modelli non vanno bene per tutti e soltanto alcune categorie di persone dovrebbero indossarli. Le mascherine si dividono in Dpi, «Dispositivi di Protezione Individuale», e Dm che sta per «Dispositivi Medici» o «mascherine Medicali». Lo scrive il Corriere della sera in edicola oggi.

I dispositivi non servono alle persone sane, che li calzano nel timore di incontrare per strada persone positive: in questo caso, basta anche coprirsi il volto con una sciarpa, ma soprattutto lavarsi le mani, non toccarsi il viso, mantenere la distanza di almeno un metro. Indossare una mascherina, invece, non deve essere motivo per uscire di più e incontrare persone proprio quando è urgente limitare tutti i contatti.