Coronavirus, Walter Ricciardi (Oms) e l'avviso ai fumatori: "Prognosi peggiore se vi infettate". Qual è il vero rischio

Walter Ricciardi su Twitter rivolge un “avviso ai fumatori”, che sono una delle categorie più a rischio in caso di infezione da Covid-19. Il membro dell’Oms, nonché consigliere del ministro della Salute, dichiara che “chi fuma e si infetta con il coronavirus ha una prognosi decisamente peggiore, cercate di smettere quanto prima”. Considerando però che il fumo è una sorta di dipendenza, se proprio si voleva escludere del tutto il pericolo si doveva prevedere una misura restrittiva anche sulla vendita di tabacco, che invece è rimasta libera. Tra l’altro anche l’Istituto superiore di sanità ha informato i cittadini del pericolo maggiore per chi fuma: “Nuove gravemente la salute, ancora di più nei tempi del Covid-19. Studi recenti condotti in Cina indicano un aumento significativo del rischio (di almeno 3 volte) di sviluppare polmonite severa da Covid-19 in pazienti con storia di uso di tabacco rispetto a non fumatori”.