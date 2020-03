Giuseppe Conte, il 50% degli italiani lo boccia nella gestione dell'emergenza coronavirus

13 marzo 2020 a

a

a

Giuseppe Conte, non sta reagendo a dovere all'emergenza Coronavirus. Il premier non sembra aver convinto tutti. Anzi, secondo un sondaggio Emg , pubblicato oggi dal Giornale, per Agorà il 51% degli italiani (la scorsa settimana era il 10%) pensa che sul fronte Coronavirus il governo si sia mosso male, mentre il 34% (la scorsa settimana era l'84%) crede che abbia lavorato bene.

Niente più cibo a domicilio? Virus, l'ultimo fronte dell'emergenza: "Ora basta, rischiamo solo noi"

E, infatti, il premier, scrive Adalberto Signore, ha deciso condividere il più possibile le prossime decisioni. Un modo per condividere anche le responsabilità. D'altra parte, dopo le prime gaffe sulla chiusura della scuole e sull'Italia zona rossa con i rimproveri anche del Quirinale il presidente ha deciso di rivedere l'approccio alla gestione dell'emergenza. Si spiegano anche cosi. le ragion che lo hanno spinto nella direzione di accogliere le richieste dei governatori leghisti di Lombardia e Veneto.