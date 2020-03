Giuseppe Conte, positivo un dipendente della presidenza del Consiglio: fiato sospeso

14 marzo 2020 a

a

a

Il coronavirus arriva anche alla presidenza del Consiglio, proprio a due passi da Giuseppe Conte. A risultare positivo è stato un lavoratore dello stabile di via della Mercede, sede distaccata di Palazzo Chigi che ospita gli uffici del dipartimento per i servizi strumentali, ovvero logistica e informatica. L’Adnkronos lo ha appreso da una lettera firmata dai rappresentanti per la sicurezza della presidenza del Consiglio di tutte le sigle sindacali. La richiesta è di “immediata chiusura” del palazzo, con conseguente “segnalazione alle autorità sanitarie territorialmente competenti del verificarsi del caso e dei nominativi del personale venuto a contatto stretto” con l’infetto da Covid-19, affinché vengano prese le “necessarie misure per evitare ulteriori diffusioni del contagio”.