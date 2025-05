Zuppi, la bacchettata sul Conclave: "Più fuori che dentro"

"Ho l’impressione che molti si siano esercitati più fuori che dentro", il cardinale Matteo Zuppi lo ha detto a proposito del Conclave che ha eletto Robert Prevost come nuovo Papa. Intervistato da Tv2000, il capo della Cei ha comunque riconosciuto che "c’è stata una convergenza. Ed è un grande valore. Un’unità come questa, in un momento come questo, penso sia un bellissimo segno e anche una grande responsabilità".

Zuppi, per cui questo è stato il primo Conclave, ha descritto le congregazioni come "un allenamento con interventi molto liberi, aperti, franchi. Una grande parresia, proprio come voleva Papa Francesco che ha sempre detto: le cose si dicono qui, non fuori". In ogni caso, ha insistito, ciò che conta "è che si è guardato ai problemi e al futuro, e l’essere nel pieno del Giubileo della speranza ci ha dato una mano".