Coronavirus, Angelo Borrelli: "Siamo a 368 morti, mai così tanti in un giorno"

Un bollettino tragico quello di oggi. Sono 368 le persone morte in Italia risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. E' il dato più alto dall'inizio dell'epidemia. Lo rende noto in conferenza stampa il commissario straordinario all'emergenza Angelo Borrelli. In totale le vittime del Covid-19 nel nostro Paese sono arrivate a 1.809. Sono poi 2.335 le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus, 369 in più di ieri. Superati i 20mila malati di coronavirus in Italia: sono complessivamente 20.603, con un incremento rispetto a sabato di 2.853, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 27.747.

In Lombardia "i positivi sono 13.272, più 1.587, i ricoverati in ospedale sono 4.898, più 602 rispetto a ieri, c'è una crescita costante ma non esponenziale. In terapia intensiva aumentano solo di 25, 757 in totale, un dato molto più ridotto rispetto alla media di 45 ma non cantiamo vittoria, anche perchè i decessi sono 1.218, con una crescita di 252", ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.