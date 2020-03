Coronavirus, Silvio Brusaferro: "Contagio tramite cibi confezionati? Non si può escludere"

16 marzo 2020 a

a

a

Ci sono tante domande sulla trasmissione del coronavirus, e tante risposte, molte serie ma anche tante fake. In questi giorni ne stanno circolando diverse, fra le quali rimbalzano quelle sul contagio tramite le superfici, come le buste della spesa e i cibi confezionati e non. Sull'argomento è quindi intervenuto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro per il quale, riporta il Corriere della Sera, non solo una costante pulizia con disinfettanti, ma anche gli agenti atmosferici - sole e pioggia - possono abbattere la presenza del coronavirus sugli oggetti. Una malattia che tuttavia "è altamente improbabile", secondo Brusaferro, possa essere trasmessa "con i cibi confezionati, anche se non si può escludere".