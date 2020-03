Coronavirus, lo studio sui due cinesi dello Spallanzani: "Immagini choccanti", come riduce i polmoni la malattia

17 marzo 2020 a

a

a

Le radiografie dei primi due pazienti positivi al coronavirus ricoverati in Italia, i due turisti cinesi curati all'ospedale Spallanzani di Roma, mostrano i danni devastanti del virus sui polmoni. Repubblica parla di "immagini scioccanti" a proposito della cartella clinica diffusa dai ricercatori dello Spallanzani in uno studio che verrà pubblicato sull'International Journal of Infectious Diseases. "I due pazienti, un uomo di 67 anni e una donna di 65 - ricorda sempre Repubblica -, erano in forma e in salute. Seguivano soltanto una terapia orale per tenere a bada l'ipertensione".