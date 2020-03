Coronavirus, Giulio Gallera, "Vi controlliamo attraverso le celle telefoniche, ancora troppi in giro"

17 marzo 2020 a

Troppo persone in giro in Lombardia. "Vi controlliamo attraverso le celle telefoniche, non uscite di casa è assolutamente importante perché questa battaglia la vinciamo noi", ha sbottato l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, in diretta Facebook. "Con l'aiuto delle compagnie telefoniche, abbiamo potuto verificare gli spostamenti dei lombardi, in questi giorni di emergenza coronavirus. In base ai movimenti tracciati attraverso il monitoraggio delle celle telefoniche risulta, in base alle prime stime che dal 20 febbraio a oggi il calo dei movimenti è stato del 60%. Ci sono ancora troppe persone che si spostano, corrispondenti al 40% del totale: il consiglio è e resta di rimanere a casa", ha aggiunto il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala commentando il grafico elaborato sulla scorta dei primi dati forniti dai gestori di telefonia mobile.