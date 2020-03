Coronavirus, la virologa ad Agorà smonta le bufale: "Il contagio dai capelli? Non è una nuvola radioattiva"

18 marzo 2020 a

La battaglia contro il Coronavirus si combatte anche su Internet e in televisione fermando truffe e notizie false che in questo periodo sfruttano la paura e l'incertezza degli utenti e delle persone che vogliono informarsi. In particolare sta portando avanti una campagna contro la disinformazione il talk Agora, in onda tutte le mattine su Rai tre. Il programma condotto da Serena Bortone, manda in onda gli interventi dell'immunologa Antonella Viola che, di volta in volta, smonta le notizie false.

Oggi la dottoressa di Padova ha postato un video in cui spiegava che: ".Anche oggi smentiamo qualche fake news sul #coronavirus nei capelli lunghi non si annida il virus, non è una nuvola radioattiva che si attacca ai nostri abiti", ha spiegato la dottoressa.