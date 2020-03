Coronavirus, la denuncia della dottoressa: "Tamponi solo ai vip anche senza sintomi. Sconfortante"

18 marzo 2020 a

“È molto sconfortante per noi medici e operatori sanitari vedere politici e personaggi pubblici che sventolano il risultato del tampone, effettuato anche senza avere sintomi”. È la denuncia di Paola Pedrini, segretario regionale Fimmg Lombardia, a Sono le venti, il programma di informazione condotto da Peter Gomez su La7. “A noi medici il tampone non viene fatto - spiega la dottoressa - se prima non manifestiamo sintomi per qualche giorno. Questa situazione è molto sconfortante, noi chiediamo assolutamente che il tampone venga esteso a tutti gli operatori sanitari”. Quest'ultimi si stanno già ammalando in numero consistente, mettendo a rischio la propria salute e quella dei pazienti: al momento rappresentano l’8,3% dei contagiati totali, ciò indica che probabilmente è necessario un cambio di strategia.