Coronavirus, il primo guarito con un farmaco antivirale. Matteo Bassetti: "Abbiamo già fatto richiesta all'azienda"

19 marzo 2020 a

a

a

Finalmente una buona notizia. A Genova si registra il primo guarito dal coronavirus con un farmaco antivirale. L'annuncio arriva in diretta ad Agorà, il programma mattutino di Rai 3. "Il farmaco - spiega Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive di San Martino, a Genova - proviene dagli USA, abbiamo fatto richiesta all'azienda, serve qualche giorno". Non solo, perché secondo l'esperto servono ancora altri numeri statisticamente significativi per dimostrare che funzioni.

In ogni caso si può parlare di una novità importante. Soprattutto dopo il bollettino della giornata di ieri, mercoledì 19 marzo, quando i decessi hanno toccato il picco di sempre: "Morte 475 persone, positive 28.710, 12.090 in isolamento domiciliare e 2.257 in terapia intensiva". Nessuna frenata dunque.