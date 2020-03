Coronavirus, a Salerno l'intervento in elicottero: prendevano il sole in spiaggia, vince la linea dura di De Luca

19 marzo 2020 a

a

a

Vincenzo De Luca continua a trattare l’emergenza coronavirus come se fosse una guerra. E fa bene, perché il Sud si salva soltanto se riesce a rallentare il contagio e ad evitare un’epidemia come quella che sta colpendo la Lombardia. Il governatore della Campania ha utilizzato il pugno duro fin dall’inizio, con le sue ordinanze ha addirittura dettato la linea da seguire al governo nazionale. De Luca non perde occasione per ribadire che è assolutamente vietato uscire di casa senza motivo, su questo aspetto l’attenzione è altissima in Campania: addirittura a Salerno è diventato virale il video dell’intervento in elicottero dei carabinieri, necessario per allontanare alcune persone che prendevano il sole in spiaggia.