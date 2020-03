Vincenzo De Luca, linea durissima in Campania: "In Cina metodo educativo, hanno fucilato chi usciva dalla quarantena"

13 marzo 2020 a

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha una linea durissima sull'emergenza Coronavirus. Oggi 13 marzo nella sua diretta Facebook, il governaore ha detto: “In Cina stanno uscendo dalla crisi, ma hanno metodi educativi e pedagogici più efficienti. Un uomo di 23 anni era uscito dalla quarantena ed è stato fucilato. L’occidente non ha questi metodi terapeutici”.

"Al momento abbiamo 222 contagiati. Contiamo di avere 140 posti letto in più per la settimana prossima", ha spiegato De Luca: "Per questo piano è essenziale la collaborazione di tutti i cittadini. Vi è una ordinanza che prevede che non si può passeggiare, chi va in giro senza una ragione motivata è passibile di tre mesi di carcere. Queste misure non vengono ancora messe in atto dalla polizia. Farò un'ordinanza che lo ribadisce e costringeremo chi circola senza motivo a fare la quarantena di 15 giorni in casa". "C'è un 10 per cento di irresponsabili che deve essere neutralizzato", conclude De Luca.