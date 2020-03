Coronavirus, Fabrizio Pregliasco a Paola Natali: le prossime 3 zone rosse in Lombardia

22 marzo 2020 a

"L'onda del coronavirus si sta spostando". Il professor Fabrizio Pregliasco, intervistato da Paola Natali a Notizie Oggi su Canale Italia, individua la nuova "zona rossa" in Lombardia: "Bresso, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni, siamo in trepida attesa per i dati dei contagi su Milano e l'hinterland, dove -sottolina il virologo con una punta di inquietudine - c'è una intensa attività industriale proprio come a Bergamo, Brescia e Lodi", di fatto i tre primi focolai dell'epidemia in Lombardia.