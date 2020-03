Coronavirus, il bollettino di Borrelli: "743 morti in un giorno", la curva dei decessi si impenna di nuovo

24 marzo 2020 a

Riprende a salire la curva dei decessi da coronavirus. L'ultimo bollettino della Protezione civile segnala 743 vittime nelle ultime 24 ore, tragica impennata dopo due giorni di rallentamento nella crescita che aveva fatto sperare che il picco fosse stato raggiunto. Si tratta invece del peggior dato subito dopo il "record" di sabato scorso.

Video su questo argomento "Inversione di tendenza? Questa è la settimana cruciale": Locatelli sul virus, forse ci siamo



Numeri alla mano, sono 69.176 i casi totali di contagio in Italia, di cui 54.030 attualmente positivi, 8.326 guariti e 6.820 morti. Sul totale si registrano in un giorno 5.249 casi in più, contro i 4.789 di ieri. Sugli attualmente positivi l'incremento è di 3.612, contro i 3.780 di ieri. Ieri le vittime erano state 601 di ieri. Nota positiva: in un giorno raddoppiano i guariti, passando da +408 a +894. I ricoverati con sintomi sono 21.937 (+1.245 su ieri), quelli in terapia intensiva 3.396 (+192), mentre sono in isolamento domiciliare 28.697 persone (+2.175).