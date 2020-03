Coronavirus, il bollettino della Protezione civile: oltre 7500 morti in Italia, contagi in lieve calo

25 marzo 2020 a

Sono complessivamente 7503 le persone decedute in Italia e risultate positive al coronavirus. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 683 decessi. Lo riferisce la Protezione Civile. Sono 3489 invece le persone attualmente in terapia intensiva in Italia per Covid-19. I guariti sono 9362 (+1036). In totale, i casi attualmente positivi sono 57521 (+3491). In isolamento domiciliare 30.920 persone, 23112 sono ricoverate. Il capo dipartimento, Angelo Borrelli, non ha partecipato alla conferenza stampa perché stamattina ha manifestato sintomi febbrili e una lieve afonia. Borrelli prosegue il suo lavoro da casa mentre il Dipartimento continua ad operare.