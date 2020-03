Cateno De Luca denunciato, la replica alla Lamorgese: "Vergogne di Stato, il ministro ha dichiarato il falso"

26 marzo 2020 a

a

a

Cateno De Luca, sindaco di Messina, è stato denunciato dal Viminale per “vilipendio alla Repubblica” a causa delle parole ritenute “gravemente offensive” sulla gestione dell’emergenza coronavirus. La decisione è stata presa direttamente dal ministro Luciana Lamorgese, che ha avvertito toni minacciosi e volgari. “Se è un avvertimento - ha commentato il primo cittadino di Messina - ne prendo atto ma non mi fermo. Sono stato denunciato per aver scoperchiato le vergogne di Stato”.

"Vilipendio e ingiuria". Virus, impensabile: la Lamorgese denuncia Cateno De Luca

Poi De Luca si rivolge direttamente alla Lamorgese: “Lei ha dichiarato il falso nella comunicazione ufficiale del 23 marzo, e mi assumo la responsabilità di ciò che dico”. Il riferimento è a quanto verificatosi nei giorni scorsi sullo stretto di Messina: “Il ministero ha fatto passare mezzi senza autorizzazioni e controlli. Le prove ci sono: quando il 23 marzo ho occupato lo stretto, abbiamo verificato e denunciato dieci persone. Tre vetture sono risultate non in regola, nonostante fossero passate ai presunti controlli a Villa San Giovanni, prima dell’imbarco. Lamorgese ha dichiarato che era tutto apposto. Ma come è possibile - si chiede De Luca - se noi abbiamo denunciato dieci persone?”.