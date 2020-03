Attilio Fontana a Pomeriggio 5 sui contagi da coronavirus: "Linea piatta”. Ecco cosa ci dobbiamo aspettare nel weekend

Francesco Fredella 27 marzo 2020 a

Piena emergenza. In diretta a Pomeriggio 5 interviene via Skype il Governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana che fa chiarezza sui dati del contagio da Coronavirus dopo le ultime notizie che parlavano di una nuova risalita. “E’ stato chiarito che la ragione principale dell’aumento dei contagiati in Lombardia è motivata dal fatto che erano stati fatti più tamponi nei giorni precedenti. Questo è il motivo".

La situazione adesso è di stabilità, nel senso che prima c’era una crescita esponenziale oggi - ieri e l’altro ieri - siamo di fronte ad una sorta di linea piatta. Che non sale più. Questo dovrebbe preludere ad una diminuzione dei contagiati”, dice Fontana a Pomeriggio5. Su Codogno, primo focolaio, dove si sono registrati nuovi casi, precisa: “Ci sono contagi, ma contenuti. Dal punto di vista statistico non significativi. Aspettiamo i prossimi giorni per capire cosa accadrà, troveranno riscontro le misure restrittive adottate circa 12 giorni fa dal Governo. Bisogna stare a casa”.