Tragedia a Matera, ritrovato morto il piccolo Diego. Si era allontanato con i cani di famiglia

28 marzo 2020 a

a

a

Il piccolo Diego, 3 anni, è stato ritrovato senza vita a Metaponto, in provincia di Matera, in un canneto sull'argine del fiume Bradano dove è tragicamente scivolato ieri mattina quando si era allontanato da casa con i cani di famiglia durante un momento di distrazione dei genitori. Il sindaco Domenico Tataranno ha disposto il lutto cittadino di due giorni in segno di cordoglio e partecipazione dell'intera comunità al dolore della famiglia, anche perché non è possibile presenziare al funerale in base alle disposizioni per contenere il contagio di Covid-19.

La foto del bambino era stata pubblicata anche sul sito della trasmissione televisiva Chi l'ha visto?. "Una tragedia senza senso che spezza in due il cuore di tutti noi", ha detto il primo cittadino di Bernalda, esprimendo un "sincero abbraccio alla famiglia in questo momento di terribile dolore". Anche il vescovo della diocesi di Matera, Giuseppe Caiazzo, ha espresso ''vicinanza'' alla famiglia del piccolo Diego. ''Preghiamo per loro - ha detto - vogliamo stringerci attorno a loro in questo momento di dolore. Questo dolore ci appartiene anche se non conosciamo la famiglia e non conosciamo il piccolo Diego. Una comunità, soprattutto quando muore un bambino e muore così, viene coinvolta e viene colpita profondamente"