Blitz a San Pietro: "Votate sì", ecco la farsa sul referendum

Ora usano anche la cerimonia di intronizzazione del Papa per portare acqua al mulino del referendum sulla cittadinanza. Una mega bandiera per invitare a votare Si al referendum sulla del prossimo 8 e 9 giugno è stata infatti srotolata in piazza San Pietro da alcuni membri del comitato promotore del referendum durante la cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV.

"Nell’ostilità delle forze di governo e nell’indifferenza dell’informazione pubblica - ha spiegato Antonella Soldo coordinatrice della campagna referendaria - oggi facciamo appello a Papa Leone e al mondo cattolico che lui rappresenta. Già Papa Francesco in questi anni si era espresso con grande chiarezza sul tema, affermando più volte: 'Chi cresce, studia e lavora in Italia è già parte della nostra comunità e dovrebbe essere riconosciuto come tale'".