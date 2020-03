Rom, a Milano si fingono idraulici e truffano gli anziani

31 marzo 2020 a

Ladri e truffatori non si fermano davanti a nulla. Due romeni, di 26 e 39 anni, sono stati denunciati per truffa dalla Polizia di Milano per avere creato un presunto finto servizio di riparazione elettrodomestici con cui raggiravano la gente. L' indagine, condotta dai poliziotti del commissariato Comasina, è iniziata a seguito della presentazione di una denuncia, grazie alla quale si è scoperto che non si trattava di un episodio isolato, ma di uno di un numero imprecisato di truffe. I due avevano costituito una società, inserendo sul web il riferimento di un punto di assistenza tecnica denominato «Assistenza s.r.l.», contattabile al numero 02.40701533, per la riparazione di grandi elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie e frigoriferi. I due si recavano a casa delle vittime dove simulavano dei interventi tecnici, segnalando inoltre la necessità della sostituzione di un pezzo. Una volta ottenuto l' anticipo del pagamento, ovviamente in contanti ma con tanto di fattura, sparivano senza effettuare il lavoro di riparazione.