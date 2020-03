Marta Cartabia positiva al coronavirus: sintomi sospetti, la presidente della Corte costituzionale è in isolamento

31 marzo 2020 a

a

a

Il coronavirus non risparmia neanche la presidente della Corte costituzionale. Dopo aver palesato alcuni sintomi riconducibili all'infezione, Marta Cartabia è stata sottoposta al test ed è risultata positiva a Covid-19. A renderlo noto ufficialmente è stato l'ufficio stampa del palazzo della Consulta, che ha anche rassicurato tutti sulla salute della presidente: "Al momento gode di buone condizioni generali e si trova in isolamento presso la sua abitazione a Milano". Proprio dal cuore della Lombardia, la regione più colpita in Italia, la Cartabia continuerà a seguire i lavori e l'attività della Corte costituzionale secondo la programmazione stabilita e attraverso i sistemi telematici già predisposti.