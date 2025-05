Consulta, sì al riconoscimento di entrambe le mamme per i figli delle coppie arcobaleno

"Sì al riconoscimento alla nascita per entrambe le mamme per i figli delle coppie lesbiche": lo ha deciso la Corte Costituzionale, legittimando il fatto che d'ora in poi i bambini nati in Italia dalle coppie di donne grazie alla fecondazione eterologa, fatta nei Paesi in cui è legale, avranno da subito due madri. Sconfessati, dunque, i disconoscimenti chiesti dal governo Meloni nel 2023 tramite una circolare del ministero dell'Interno Matteo Piantedosi. I giudici, inoltre, hanno stabilito anche che non è incostituzionale precludere la fecondazione assistita alle donne single, specificando che però sta al Parlamento decidere e può sempre scegliere di aprirla anche alle donne single.

Secondo la Consulta, l’articolo 8 della legge numero 40 del 2004 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il bambino, nato in Italia da una coppia di donne che hanno fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (pma) all’estero, sia riconosciuto anche dalla madre che non lo ha partorito ma ha dato il suo consenso alla fecondazione eterologa (la seconda mamma, cosiddetta madre intenzionale).